İstanbul'da kar yağışı! Meteoroloji uyarmıştı | Hangi illere kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu
Beklenen "İstanbul'da kar yağışı" başladı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde görüldü. İlerleyen günlerde kar yağışının İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor. Uzmanlar milyonlarca vatandaşa peş peşe uyarı yaptı. Peki hangi illere kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu
Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı önce Tekirdağ ve Edirne'yi vurdu. Milyonların kar beklediği İstanbul da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde kar yağışını hissetti. İstanbul'da kısa aralıklarla yağan kar için Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Kar yağışının İstanbul'da ne zaman yoğunlaşacağı açıklandı.
BALKANLAR'DAN TRAKYA'YA GİRDİ
Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.
İstanbul sınırına doğru ilerlemesi beklenen kar yağışının gün içerisinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Cadde ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar da kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı.
KAR İSTANBUL'A GELDİ
Çatalca'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde karla kaplandığı görüldü.
Yolda seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde beyaza büründüğü görüldü.
Arnavutköy güne kar yağışı ile uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olan kar yağışı zaman zaman şiddetini arttırdı, hazırlık şekilde sokağa çıkanlar şemsiyelere sarıldı. Kar yağışı dron ile görüntülendi.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy'de erken saatlerden itibaren etkili olan yağış zaman zaman şiddetini arttırdı. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelere sarıldı. Yağış havadan dron ile görüntülendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı gececik. Yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yükseksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olacağı beklenmekte. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Yağışların Erzincan'ın güney kesimleri ile Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
EKİPLER NÖBETTE
Kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları yolunda ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Trakya'da, kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolundaki ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kent merkezinde ise zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.
Meteoroloji yetkilileri, Edirne'deki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile çevresinde de karla mücadele çalışmaları sürüyor.
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