01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin görüşmesi öncesinde Osmani ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA