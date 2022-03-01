HES kodu sistemi kaldırılıyor mu? Koronavirüste bir dönem sona mı eriyor? Maske zorunluluğu... Bilim Kurulu toplantısı için flaş detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklayacağı kararlar merak edilirken konuya ilişkin kulislerden gelen bilgiler paylaşıldı. Peki Bilim Kurulu toplantısı sonrası hangi kararlar açıklayacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? HES kodu sistemi bitiyor mu? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.
"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"
Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.
İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR
Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.
1-) HES kodunun kaldırılması
2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,
3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacak.
Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 59 bin 885 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.
Bir günde toplam 403 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.
"DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"
Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- 2 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Konya, Isparta, Kütahya...
- MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...
- Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
- BAKAN KOCA SON DAKİKA DUYURDU! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda?
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? 2022 ZTK maçları ne zaman? İşte çeyrek final fikstürü...
- MEB 1.651 personel alımı başvuruları başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER