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HES kodu sistemi kaldırılıyor mu? Koronavirüste bir dönem sona mı eriyor? Maske zorunluluğu... Bilim Kurulu toplantısı için flaş detaylar

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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HES kodu sistemi kaldırılıyor mu? Koronavirüste bir dönem sona mı eriyor? Maske zorunluluğu... Bilim Kurulu toplantısı için flaş detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklayacağı kararlar merak edilirken konuya ilişkin kulislerden gelen bilgiler paylaşıldı. Peki Bilim Kurulu toplantısı sonrası hangi kararlar açıklayacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? HES kodu sistemi bitiyor mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.

1-) HES kodunun kaldırılması

2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,

3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacak.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 59 bin 885 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.

Bir günde toplam 403 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.

"DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"

Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

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