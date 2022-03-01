01 Mart 2022, Salı
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5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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