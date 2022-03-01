01 Mart 2022, Salı
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2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. Şüpheli iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

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