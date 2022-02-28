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İstanbul'a kar yağacak mı? Bu hafta İstanbul'da kar yağışı olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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İstanbul’a kar yağacak mı? Bu hafta İstanbul’da kar yağışı olacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı? Bu hafta İstanbul'da kar yağışı olacak mı? İstanbul hava durumunun nasıl olacağı ve kar yağışı olup olmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörüldü.

İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'da bugün havanın 11 derece, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olması beklenmekte. Peki; İstanbul'da kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörüldü. Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise çok önemli bir değişiklik olmayaca ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU!

İstanbul'da bugün havanın 11 derece, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olması beklenmekte. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmekte.

Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis hadisesinin gerçekleşmesi de bekleniyor.

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