Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Şubat Pazartesi gününün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum

Türkiye'de son 24 saatte (28 Şubat 2022) 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN BİR İYİ HABER BİR DE UYARI

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Bakan Koca, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız." cümlelerine yer verdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,93, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,08 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 682 bin 903, 2'nci dozda 52 milyon 809 bin 698 ve 3'üncü dozda 27 milyon 91 bin 808 olmak üzere toplam 145 milyon 631 bin 632 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.