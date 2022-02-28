Kar İstanbul’un kapısına dayandı! İşte 5 günlük hava durumu | Ankara’dan başka hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "28.02.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Antalya'nın doğusu, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.