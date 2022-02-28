Kar İstanbul'un kapısına dayandı! İşte 5 günlük hava durumu | Ankara'dan başka hangi illere kar yağacak?
Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışı İstanbul'a kadar ilerleyecek. Türkiye'nin doğu ve batı kısımlarında başlayacak olan kar yağışı, başkent Ankara'da da etkisini gösterecek. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Yurdun batı kıyısından giriş yapacak olan kar İstanbul'un kapısına kadar ilerleyecek. Peki kar ne zaman yağacak? İşte 5 günlük hava durumu.
"İstanbul'a kar geliyor" haberlerinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. Türkiye'ye Avrupa'dan giriş yapacak olan kar yağışı yurdun farklı bölgelerinde etkisini gösterecek. Balkanlar'dan giriş yapacak olan kar İstanbul'un kapısına dayanacak. Başkent Ankara ise hafta boyunca karın etkisi altında kalacak.
MİLYONLARCA İSTANBULLUYA KAR UYARISI
Türkiye'nin doğusu ve batısı için peş peşe kar uyarıları gelirken, yurdun göbeğindeki başkent Ankara'da da kar yağışı etkisini gösterecek. Trakya'da bugün yeniden başlayacak kar yağışı Edirne ve Kırklareli'de etkili olacak.
Hafta boyunca kar yağışı İstanbul çevresinde etkili olacakken, başkent Ankara'da da yoğunluk görüldü. Salı ve Çarşamba günleri ise yurt genelinde sağanak yağış ve kar bekleniyor.
SAĞANAKLAR SÜRECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "28.02.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Antalya'nın doğusu, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
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