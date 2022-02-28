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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 28 Şubat açıklaması: Bunlara geçit vermeyeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 28 Şubat açıklaması: Bunlara geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gasp etme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

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