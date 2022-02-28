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Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı

Tarihe 'postmodern darbe' olarak kaydedilen 28 Şubat'ın bugün 25. yıldönümü. Çeyrek asır önce yaşanan o karanlık günlerde binlerce insan acı çekti. Bazıları hayatını, bazıları hayallerini, bazıları umutlarını bazıları da başarılarını... İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Nevin Karakuş ve Asiye Erker de o dönem yaşadıkları zorlu günleri anlattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 28.02.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 12:28
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Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı

Üniversite önünde günlerce devam eden protestolarda çektikleri fotoğraflarda o günlerin acısını ilk günkü sızısıyla yüreklerinde hisseden 2 kader ortağı, kapısından bile içeri alınmadıkları, coplandıkları üniversitenin önünde 25 sene sonra objektiflere bu defa özgürlük' pozu verdi. Cep telefonuyla selfie çeken 2 arkadaş mutluluklarını fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdikten sonra 28 Şubat'ın hayatlarında bıraktığı derin izleri anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı

'GELİNLİKLE ÇIKTIN ANCAK KEFENLE DÖNEBİLİRSİN'

Nevin Karakuş (50) :Erzurumlu bir ailenin 5 kızından biri. 1989'da üniversiteye gitmek istedi ama ailesi asla kız çocuklarının okumasını istemiyordu. Üstelik, hiç görmediği, tanımadığı öğretmeninin kardeşi ile zorla evlendirildi. Şiddet görünce 1,5 yaşındaki kızıyla baba ocağına döndü. Ailesi 'gelinlikle çıktın ancak kefenle dönebilirsin' düşüncesindeydi.

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Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı

"KIZI, ONU 'TEYZE' BİLİYORDU"

Yavrusundan ayrılmak istemese de maddi bağımsızlığı olmadığı için kızının velayetini kahrolarak eski eşine vermek zorunda kaldı. Kızına yeniden kavuşmak için o gün karar verdi: "Üniversiteye gideceğim..." Evde gizli gizli sınava çalıştı. İstanbul Üniversitesi Belge, Bilgi Yönetimi Bölümünü kazandı. Bölüm birincisi oldu. Kızı, onu 'teyze' biliyordu. Tüm bu acılarının içinde 28 Şubat postmodern darbesi yaşadı. Derslere sınavlara alınmadı, okuldan atıldı. Günlerce eylemlere, yürüyüşlere katıldı, coplandı, ölümle burun buruna geldiği anlar oldu, Ahmet Kaya ile yan yana DGM'de ifadesi alındı. Diplomasını 13 yıl sonra alabildi.

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Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HER İNANÇ VE KİMLİKTEN OLAN İNSAN İÇİN ÖZGÜRLÜK VERDİ"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." diyen Karakuş, "Bize özgürlüğümüzü verdi. Bir tek Müslümanlar için değil, Türkiye'de yaşayan her inanç ve kimlikten olan insan için." ifadelerini kullandıktan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi: "Helalleşme teklifi trajikomik. Tüm hayallerimi, umutlarımı, içimdeki neşeyi aldılar. Helalleşmek bu kadar basit mi? Kızımdan ayrı geçirdiğim yıllarımı bana geri verebilecekse helalleşelim.

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Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı

"KIZ ÇOCUKLARI OKUSA DA BİR İŞE YARAMAZ"

Asiye Erker (50): Üniversite hocalarının deyimiyle nam-ı diğer Çalıkuşu Asiye doğma büyüme İstanbullu. Onun da ailesi "kız çocukları okumaz okusa da bir işe yaramaz" görüşündeydi. Ancak o eğitiminden vazgeçmedi. İlk, orta ve lise eğitimini dışardan okudu. Üniversiteye gidebilmek için çocuk baktı, dikiş dikti. Ve sonunda İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Bölüm birincisi olarak bitirdi. Hayali olan akamedisyenlik için tek adım kalmıştı: Yüksek lisans... Ancak yüksek lisansa başladığında 28 Şubat darbesi patlak verdi.