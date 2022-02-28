28 Şubat 2022, Pazartesi
Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı
Tarihe 'postmodern darbe' olarak kaydedilen 28 Şubat'ın bugün 25. yıldönümü. Çeyrek asır önce yaşanan o karanlık günlerde binlerce insan acı çekti. Bazıları hayatını, bazıları hayallerini, bazıları umutlarını bazıları da başarılarını... İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Nevin Karakuş ve Asiye Erker de o dönem yaşadıkları zorlu günleri anlattı.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 12:28
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