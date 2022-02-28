Tarihe kazınan kara gün: 28 Şubat | 28 Şubat’ın acısını çekenler anlattı

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HER İNANÇ VE KİMLİKTEN OLAN İNSAN İÇİN ÖZGÜRLÜK VERDİ"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." diyen Karakuş, "Bize özgürlüğümüzü verdi. Bir tek Müslümanlar için değil, Türkiye'de yaşayan her inanç ve kimlikten olan insan için." ifadelerini kullandıktan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi: "Helalleşme teklifi trajikomik. Tüm hayallerimi, umutlarımı, içimdeki neşeyi aldılar. Helalleşmek bu kadar basit mi? Kızımdan ayrı geçirdiğim yıllarımı bana geri verebilecekse helalleşelim.