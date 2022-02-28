Sadi Somuncuoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti!
Sadi Somuncuoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Eski bakan Somuncuoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından konuyla ilgili araştırma yapılıyor. Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, genel başkanın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştu.
Sadi Somuncuoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Yıllarca aktif siyasetin içerisinde yer alan Sadi Somuncuoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.
SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?
Sadi Somuncuoğlu, ilk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. 1965 yılında "Bab-ı Ali'de sabah" gazetesini çıkardı. Gençliğinde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katıldı. Daha sonra gençlik döneminde feyzaldığı Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı (1994-1995).
1967'de aktif siyasete atılan Somuncuoğlu, 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, 12 Mart 1971 tarihine kadar kısa bir dönem dışında, MHP'li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü.
1967-1969 döneminde Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş'in talimatı ile Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayınlandı. 1970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.
1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP'ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu.
57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, genel başkanın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve bu hareketi partide büyük tepki yarattı. Bundan dolayı da 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi.
Aktif siyasetten çekildikten sonra kitap ve köşe yazılarına ağırlık veren Somuncuoğlu'nun halihazırda yayınlanmış 7 kitabı var. Yeniçağ Gazetesinin köşe yazarlığı, Milli Düşünce Merkezinin genel başkanlığını yaptı.
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- Sadi Somuncuoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti!
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