Sadi Somuncuoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti!

1967-1969 döneminde Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş'in talimatı ile Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayınlandı. 1970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.

1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP'ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu.