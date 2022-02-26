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Ukraynalı Belediye Başkanı Andrey Sadoviy halka seslendi: Molotofları hazırlayın

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Ukraynalı Belediye Başkanı Andrey Sadoviy halka seslendi: Molotofları hazırlayın

Ukrayna’daki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy halka seslenerek "molotofları hazırlayın" çağrısında bulundu. Başkan Sadoviy açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun." ifadelerini kullandı.

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