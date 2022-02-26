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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü: Ateşkes için çaba gösteriyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü: Ateşkes için çaba gösteriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, "Ateşkes için çaba gösteriyoruz". ifadelerini kullandı.

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