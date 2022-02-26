Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna’da gazetecilik yapan Gülsüm Khalilova kimdir?

Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna'da gazetecilik yapan ve savaş bölgesinden paylaşımlar yapan gazeteci Gülsüm Khalilova'nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Yaklaşık 8 yıldır Rus işgali altında bulunan Kırım'ın son durumunu anlatan gazeteci, Rusya Ukrayna savaşı sonrası gündem oldu.