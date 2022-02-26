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Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna'da gazetecilik yapan Gülsüm Khalilova kimdir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna’da gazetecilik yapan Gülsüm Khalilova kimdir?

Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna'da gazetecilik yapan Gülsüm Khalilova'nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Rusya Ukrayna savaşından anlık bilgiler gönderen ve sahadan bilgiler veren gazeteci Gülsüm Khalilova son açıklamalarıyla gündem oldu. Peki; Gülsüm Khalilova kimdir?

Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna'da gazetecilik yapan ve savaş bölgesinden paylaşımlar yapan gazeteci Gülsüm Khalilova'nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Yaklaşık 8 yıldır Rus işgali altında bulunan Kırım'ın son durumunu anlatan gazeteci, Rusya Ukrayna savaşı sonrası gündem oldu.

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR?

Kırım Tatarlarından biri olan gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaşıyor.

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde Rus işgali altındaki Kırım hakkında konuştuğu bir yayına katılan Khalilova, ailesinin Özbekistan'da yaşadığını aktarmıştı.

Yaklaşık 8 yıldır Rus işgali altında bulunan Kırım'ın son durumunu anlatan gazeteci, Rusya Ukrayna savaşı sonrası çektiği videolar ile gündeme geldi.

Bir süre ATR kanalında muhabir olarak görev yapan Gülsüm Khalilova, kanalın kapanması üzerine işini sosyal medya üzerinden yapmaya başladı. Khalilova şimdi Kiev'den savaşla ilgili videolar çekerek anlık gelişmeleri paylaşıyor.

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