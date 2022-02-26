Başkan Erdoğan’a sosyal medyadan doğum günü tebrikleri: #İyikiDoğdunREİS

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendilerini içtenlikle mutlu ettiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN'DA BÜYÜK SAYGI KAZANDI

Aliyev, iki ülkenin birliği ve müttefikliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve toprakların kurtarılmasına verdiği destekler nedeniyle Erdoğan'ın Azerbaycan'da büyük saygı kazandığını kaydetti.

"RABBİM SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Nebati: Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin.