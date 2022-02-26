Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Şubat Cumartesi vaka ve vefat rakamlarını açıkladı I Günün koronavirüs tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat Cumartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Fahrettin Koca yaptığ açıklamada "%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. " ifadelerini kullandı. İşte günün Covid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
HATIRLATMA DOZLARINDA İHMALLER VAR
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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