Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Şubat Cumartesi vaka ve vefat rakamlarını açıkladı I Günün koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

HATIRLATMA DOZLARINDA İHMALLER VAR

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

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