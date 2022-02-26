Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? İşte tarih açıklaması...
Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz desteği başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. 450 TL ile 1150 TL arasında değişen miktarlarda ödenek verilecek olup başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? İşte tarih açıklaması...
Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda doğalgaz desteği başvurusuna şimdiden 216 bin başvurunun yapıldığı bilgisi açıklandı. Vatandaşlar başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? İşte tarih açıklaması...
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bir süredir konuşulan ve beklenen doğalgaz desteği hakkında detayları Bakan Derya Yanık açıkladı. Kömür yardımı yaptıkları kadar doğalgaz için de bütçe ayıracaklarını söyleyen Bakan Yanık, 3 milyar liralık yardım bütçelerinin 4 milyon hanede kullanılacağını aktardı.
Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bölümüne giderek bilgi alıp başvuruda bulunabilir.
216 BİN BAŞVURU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından, Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu.
Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT hesabına yatırılacağını bildirdi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ HER AY MI ÖDENİYOR?
Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada;
"Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." dedi.
Bakan Yanık, doğalgaz yardım ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
YARDIM MİKTARI, ISIL DEĞERLERLE OLUŞTURULAN ENDEKSE GÖRE BELİRLENDİ
Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğalgaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.
Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.
Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.
DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
İhtiyaç sahibi hanelere doğalgaz fatura desteğinin yapılacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında;
"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." dedi.
DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak. Vatandaşları PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.
Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? İşte tarih açıklaması...
- AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
- Miraç Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekattır?
- Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç Kandili zikirleri, duaları ve tesbihleri hangileri 2022? Diyanet...
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Özel Güvenlik sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna'da gazetecilik yapan Gülsüm Khalilova kimdir?
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
- MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum! Rusya ordusu Kiev'e girdi mi?
- İkinci cemre ne zaman düşecek? 2022'de ikinci cemre düştü mü?
- Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
- Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek?