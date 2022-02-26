Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? İşte tarih açıklaması...

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir süredir konuşulan ve beklenen doğalgaz desteği hakkında detayları Bakan Derya Yanık açıkladı. Kömür yardımı yaptıkları kadar doğalgaz için de bütçe ayıracaklarını söyleyen Bakan Yanık, 3 milyar liralık yardım bütçelerinin 4 milyon hanede kullanılacağını aktardı.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bölümüne giderek bilgi alıp başvuruda bulunabilir.