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Başkan Erdoğan partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Başkan Erdoğan partisinin Bursa’daki toplantısına telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır. Onun için de durmak yok, yola devam. Onun için şunu unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

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