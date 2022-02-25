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AFAD harekete geçti! Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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AFAD harekete geçti! Türkiye’den Ukrayna’ya yardım eli

Son dakika haberleri... Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Türkiye, Ukrayna'da yaşayan sivillere destek veriyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesinin bölgeye gönderileceği duyuruldu.

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