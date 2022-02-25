Balkanlar’dan İstanbul’a kar geliyor! İşte 5 günlük hava durumu | Kar için tarih ve rapor yayınlandı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 15