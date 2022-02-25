Balkanlar'dan İstanbul'a kar geliyor! İşte 5 günlük hava durumu | Kar için tarih ve rapor yayınlandı
Kar yeniden İstanbul'a geliyor. Avrupa ve Balkanlar'dan gelecek soğuk havanın ardından kar yağışı önce Trakya'yı vuracak. Edirne'den yurda giriş yapacak olan kar İstanbul'a ilerleyecek. "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna "Yüksek kesimlere" cevabı verildi. Peki kar ne zaman yağacak? İşte 5 günlük hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışının kısa süre içinde İstanbul'un kapısına dayanacağı belirtildi. Edirne ve Kırklareli'den Türkiye'ye giriş yapacak olan kar yağışı İstanbul'a kadar ilerleyecek.
Peki kar yağışı ne zaman yurda dönecek? İstanbul'a kar yağacak mı?
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Hava Forum tarafından yapılan hava tahmin yorumunda ise kar yağışının yeni haftada İstanbul'a uğrayacağı belirtildi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süre içinde kar yağışı beklendiği ifade edildi.
"MART'IN İLK 10 GÜNÜ KIŞ VAR"
Kar yağışı Avrupa ve Balkanlar'dan gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Türkiye'ye giriş yapacak.
Hava Forum'un açıklamasında, "Pazartesi günü Avrupa ve Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava geliyor. Trakya kesiminde kar yağışları bekliyoruz. Hava epey soğuyacak. İstanbul'da Salı veya Çarşamba yükseklerde kar ihtimali var. Mart ilk 10 gün kış var." ifadelerine yer verildi.
4 İLE PEŞ PEŞE UYARI
Van merkezli Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü aynı zamanda çevre iller için de hava durumu tahminlerini açıkladı. Hakkari, Bitlis ve Muş başta olmak üzere birçok il için önemli uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren yağmur ve aralıklı karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren Van'ın güneyi, Muş'un batısı, Bitlis ve Hakkari genelinin kuvvetli yağışlı, bölgenin yüksek kesimlerinin yoğun kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor." denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Muş'ta 2, Bitlis'te 6, Van'da 7 ve Hakkâri'de 5 derece olması beklenmektedir"
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz'in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri, Bursa'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
İzmir: Çok bulutlu 13
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 15
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler
- EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...
- 2022 doğalgaz paraları ne zaman yatar? Doğalgaz parası ne zaman yatacak?
- Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, ne zaman imzalandı? Montrö Sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte Montrö maddeleri
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 10 bin personel için kura çekimi...
- Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? İşte hayatı...
- Maaşlarda artış yaşanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?
- ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
- Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne veda etti! Arda Güler son dakikalara damga vurdu
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı?
- Doğalgaz fiyatları arttı mı, artacak mı? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında doğalgaz fiyatları yükseldi mi?