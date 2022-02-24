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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Şubat Perşembe koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Şubat Perşembe koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 24 Şubat Perşembe günü kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 Şubat 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 94 bin 413 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,02, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,89 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.

HASTANEYE YATIŞLARDA AZALMA VAR

Sağlık Bakanı Koca "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE VAKALARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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