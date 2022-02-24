Suriyelilere kapatılan 16 şehir hangisi? Hangi şehirlerde Suriyelilere ikamet verilmeyecek?

SURİYELİLERE KAPATILAN 16 ŞEHİR HANGİSİ?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye'nin düzensiz göç ve mültecilerle ilgili yol haritası ve mücadelesinin konuşulduğu toplantıda Bakan Yardımcısı Çataklı, mültecilerle ilgili yeni adımların atılacağını duyurdu.

Suriye'den Türkiye'ye savaş ya da çatışma bölgelerinin ötesinde ekonomik sebeplerle gelenlerin olduğunu tespit ettiklerini açıklayan Çataklı, Suriye kaynaklı göçlerde artık doğrudan geçici koruma statüsü verilmeyeceğini söyledi.