Suriyelilere kapatılan 16 şehir hangisi? Hangi şehirlerde Suriyelilere ikamet verilmeyecek?
Suriyelilere kapatılan 16 şehir hangisi? 16 ilde Suriyelilerin kaydına artık izin verilmeyecek. İstanbul’un bazı ilçelerinde de Suriyelilere ikamet verilmeyecek. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuyla ilgili bilgi verdi ve hangi illerin ikamete kapatıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriyelilere kapatılan 16 şehir hangisi? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kapatılan iller üç gruptan oluşuyor. Birincisi geçici korumaya kapatılanlar. İkincisi uluslararası korumaya kapatılanlar. Üçüncüsü ise ikisine birden kapatılanlar var. " dedi ve bazı illerde Suriyelilere ikamet izni verilmeyeceğini belirtti. Peki, Suriyelilere kapatılan 16 şehir hangisi?
SURİYELİLERE KAPATILAN 16 ŞEHİR HANGİSİ?
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye'nin düzensiz göç ve mültecilerle ilgili yol haritası ve mücadelesinin konuşulduğu toplantıda Bakan Yardımcısı Çataklı, mültecilerle ilgili yeni adımların atılacağını duyurdu.
Suriye'den Türkiye'ye savaş ya da çatışma bölgelerinin ötesinde ekonomik sebeplerle gelenlerin olduğunu tespit ettiklerini açıklayan Çataklı, Suriye kaynaklı göçlerde artık doğrudan geçici koruma statüsü verilmeyeceğini söyledi.
Çataklı, bunun yerine bu göçmenlerin kamplara yerleştirileceğini ve araştırılarak eğer uygunsa geçici koruma statüsü verileceğini duyurdu.
İkamete kapatılan iller hakkında açıklamada bulunan Çataklı, "Kapatılan iller üç gruptan oluşuyor. Birincisi geçici korumaya kapatılanlar. İkincisi uluslararası korumaya kapatılanlar.
Üçüncüsü ise ikisine birden kapatılanlar var. Geçici koruma kaydına kapatılan iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova.
Uluslararası korumaya kapalı iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Muş, Osmaniye, Rize, Tekirdağ, Tunceli" ifadelerini kullandı.
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