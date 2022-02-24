Fahiş elektrik faturalarına çözüm! Gözler Başkan Erdoğan'da
Elektrikte indirimli tarife için üreticilerle masaya oturuldu. EÜAŞ üreticiden toptan fiyat belirleyerek elektrik alacak. Bu, vatandaşın faturasına yansıyacak. Bu kez yapılacak kurul toplantısı tarifelerin geçerli olacağı 1 Mart öncesindeki son toplantı. Ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemi duyurması bekleniyor.
Elektrikte 1 Mart'ta yürürlüğe girecek yeni tarife çalışmaları sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda elektrik tarifelerine ilişkin dün 3'üncü toplantı yapıldı. Toplantıda Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) üreticilerden ihale yöntemiyle toptan fiyat belirleyerek elektrik alması, böylece alım fiyatlarında bir gerileme sağlanabileceği konuları görüşüldü.
EÜAŞ böylece üreticiden daha uyguna alacağı elektriği yine bir kısmını sübvanse ederek şirketlere satabilecek ve böylece vatandaşa ulaşan elektriğin fiyatı da düşecek.
Bugün de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) tarifelerin belirleneceği nihai kurul toplantısı gerçekleşecek.
ÜRETİCİDEN VATANDAŞA İNDİRİM
Edinilen bilgilere göre, elektriğin üreticiden vatandaşa kadar olan her sürecinde çeşitli indirim ve sübvansiyonlar gerçekleşecek. EÜAŞ, üreticilerden ihale usulüyle toptan elektrik alacak. Bu yöntem elektriğin üreticiden daha uygun fiyata alınmasına kapı aralayacağı gibi bunun üzerine bir de bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek.
Böylelikle şirketlerde vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak. Tabi burada yine en büyük yükü devlet üstlenecek. Tüm dünyada elektrik ve doğalgaz faturaları 10 katlara varan oranlarda artarken, devlet burada da vatandaşı faturalara ezdirmeyecek.
MESKENDE YÜZDE 10-20 İNDİRİM
Meskenlerde yüzde 10-20 arasında indirim de planlanan konular arasında. Ayrıca yeni elektrik tarifesinde dernekler, vakıflar, Cemevlerine verilen elektriğin kilovatsaat ücreti 2.74 TL'den 1.37 liraya düşecek. Böylece sivil toplum kuruluşlarının elektrik faturaları yüzde 50 oranında düşmüş olacak.
Ticarethaneler için de yüzde 25 oranında bir indirim planlanıyor. Yüzde 25 oranında bir indirim yapılırsa esnafın elektrik birim maliyeti 2.6 kuruşluk konutların ikinci kademesine çekilmiş olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
EPDK her hafta perşembe günü toplanıyor. Bu kez yapılacak kurul toplantı tarifelerin geçerli olacağı 1 Mart öncesindeki son toplantı. Dolayısıyla tarifelere nihai şeklinin bu toplantıda verilmesi planlanıyor.
Yapılacak düzenleme daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın pazartesi günü kabine toplantısının ardından yeni düzenlemeyi açıklaması bekleniyor.
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