Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak?

ESNAF DA KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİNE GEÇECEK

Diğer planma ise esnafa yönelik olacak. Ticarethane abonesi esnaf için uygulanan KWH başı 2,74 TL olan elektrik fiyatı için kademeli tarife gelecek. Bunun kademesininde günlük 15 KWH, aylık 450 KWH olacak.

450 KWH altındaki elektrik tüketime esnaf 2,06 TL ödeyecek. Bu durum esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim oranı olarak yansıyacak.

Örneğin 450 KWH elektrik tüketen bir esnaf önceden 1233 TL öderken, yeni formülde ise elektrik faturası bedeli 933 TL olacak. Böylece 300 TL'nin üzerinde bir indirim gerçekleşmiş olacak.