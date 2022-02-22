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Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak?

Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonominin sıcak başlıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarına yapılacak yeni düzenleme ile ilgili konuşan Erdoğan, "1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir." dedi. İşte, elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak?

Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından, ''Kademeli tarife'' getirileceğini duyurdu. Sonrasında ise Bakan Dönmez, yeni düzenleme ile birlikte esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'e varan bir indirimin yapılacağını açıkladı. İşte, Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak?

KONUTLARDA ALT KADEME ELEKTRİK TÜKETİMİ İÇİN İNDİRİM MASADA

Esnaf ve konutlar için uygulanacak elektrik tarifelerinde formüller netleşiyor. Özellikle konutta düşük kademede yer alan elektrik birim fiyatında bir indirim üzerinde duruluyor.

Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketilen elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor.

KONUTLARDA KULLANILAN ELEKTRİK İÇİN YÜZDE 18 İNDİRİM ÖNGÖRÜLÜYOR

Konutlarda alt kademe olan 1,37 TL elektrik bedelinde yüzde 10-18 arasında indirim öngörülüyor. Konutlarda yüzde 18 oranında bir indirim söz konusu olduğunda, 1,37 TL olan ilk kademe elektrik fiyatı 1,12 TL'ye gerileyecek. Bununla beraber aylık 210 KWH tüketen bir konutun elektrik faturası 288 TL'den 235 TL'ye düşecek.

ESNAF DA KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİNE GEÇECEK

Diğer planma ise esnafa yönelik olacak. Ticarethane abonesi esnaf için uygulanan KWH başı 2,74 TL olan elektrik fiyatı için kademeli tarife gelecek. Bunun kademesininde günlük 15 KWH, aylık 450 KWH olacak.

450 KWH altındaki elektrik tüketime esnaf 2,06 TL ödeyecek. Bu durum esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim oranı olarak yansıyacak.

Örneğin 450 KWH elektrik tüketen bir esnaf önceden 1233 TL öderken, yeni formülde ise elektrik faturası bedeli 933 TL olacak. Böylece 300 TL'nin üzerinde bir indirim gerçekleşmiş olacak.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN İNDİRİM YÜZDE 50'Yİ BULACAK

Düzenlemede dikkat çeken bir başlık daha var. Ticaret abonesi olarak elektrik tüketen dernekler, vakıflar, cemevleri gibi sivil toplum örgütlerine mesken abonesi olma imkanı getirilecek. Bu durumun elektrik faturalarına yüzde 50'ye yakın indirim olarak yansıması bekleniyor.

ELEKTRİK TARİFE FİYATLARI DÜZENLEMESİ 1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yapılan çalışma sonucunda düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelecek. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Elektrik fiyatları düzenlemesinin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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