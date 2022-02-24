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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

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