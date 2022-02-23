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Son dakika: PKK'ya peş peşe darbe! Eren Kış-26 başladı

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: PKK’ya peş peşe darbe! Eren Kış-26 başladı

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 870 personelin katılımıyla Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 870 personelin katılımıyla Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başlatıldı.

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ İlinde "EREN KIŞ-26 (ELAZIĞ-KURŞUNLU) ŞEHİT J.YB. ALİM YILMAZ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (870) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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