Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?

Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket etti. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye bastı.

DEĞERİ 100 MİLYON TL

Şimdilerde o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira...

Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...