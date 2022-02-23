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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Kazakistan'a gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Kazakistan’a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Kazakistan'a gidecek. Bakan Çavuşoğlu'nun, ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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