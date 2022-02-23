SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 23 Şubat vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de 23 Şubat 2022 tarihinde kaç kişi vefat etti? Vaka ve aşılama sayıları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 23 Şubat 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.
İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 464 bin 85 testte 86 bin 600 vaka tespit edildi. 268 kişi hayatını kaybederken, 95 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 464 bin 85 testte 86 bin 600 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybederken, 95 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,88, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,00 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 652 bin 77, 2'nci dozda 52 milyon 760 bin 79 ve 3'üncü dozda 26 milyon 878 bin 969 olmak üzere toplam 145 milyon 243 bin 896 aşı uygulandı.
BÜYÜKLERİYLE YAŞAYANLARIN SORUMLULUĞU ARTTI
Sağlık Bakanı Koca "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." ifadelerini kullandı.
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