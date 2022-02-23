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Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi için kader toplantısı! AB ülkeleri bir araya gelecek

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi için kader toplantısı! AB ülkeleri bir araya gelecek

Son dakika haberleri... AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

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