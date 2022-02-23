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Dışişleri Bakanlığı: Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Dışişleri Bakanlığı: Çad’da düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.

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