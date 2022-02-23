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Emniyet, "swift" dolandırıcılığına karşı uyardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Emniyet, swift dolandırıcılığına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası para transferi sağlayan swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.

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