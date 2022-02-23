Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğunun görüşülmesi bekleniyor. Bakan Koca'nın konu hakkında yaptığı açıklamalar sonrası, Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirileceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hangi gün yapılacağı henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Toplantı takvimi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.