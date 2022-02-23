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Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğu ile ilgili Bilim Kurulu toplantısını işaret etmesinin ardından gözler toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Bu hafta gerçekleştirilecek olan toplantının hangi gün yapılacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğunun görüşülmesi bekleniyor. Bakan Koca'nın konu hakkında yaptığı açıklamalar sonrası, Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirileceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hangi gün yapılacağı henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Toplantı takvimi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Gelecek hafta (Bu hafta) çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

AÇIK ALANLARDA MASKE KALKACAK MI?

Cadde, sokak, park, kafe ve restoranların bahçeleri başta olmak üzere tüm açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde.

Aslında bu yasak fiilen kalkmış durumda. Bu konuda bir denetim uygulanmıyor ve vatandaşlar açık havada maskesiz dolaşabiliyor. Yapılacak düzenleme ile açık havadaki yasak resmen de kaldırılmış olacak.

KAPALI ALANLARDA DEVAM

Bunun dışında toplu taşım araçları, uçak, tren, otobüs, AVM'ler, tiyatro sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

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