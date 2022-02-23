Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğu ile ilgili Bilim Kurulu toplantısını işaret etmesinin ardından gözler toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Bu hafta gerçekleştirilecek olan toplantının hangi gün yapılacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğunun görüşülmesi bekleniyor. Bakan Koca'nın konu hakkında yaptığı açıklamalar sonrası, Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirileceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hangi gün yapılacağı henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Toplantı takvimi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.
"Gelecek hafta (Bu hafta) çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."
AÇIK ALANLARDA MASKE KALKACAK MI?
Cadde, sokak, park, kafe ve restoranların bahçeleri başta olmak üzere tüm açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde.
Aslında bu yasak fiilen kalkmış durumda. Bu konuda bir denetim uygulanmıyor ve vatandaşlar açık havada maskesiz dolaşabiliyor. Yapılacak düzenleme ile açık havadaki yasak resmen de kaldırılmış olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Efsane dizi Yedi Numara tekrar başlayacak mı?
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
- Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi?
- Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti
- Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?
- Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kim?
- Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?
- NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...
- 2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?
- Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
- 2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...