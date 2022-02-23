NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? NATO üyesi ülkeler hangileri?
NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? NATO üyesi ülkeler hangileri? Dünyanın merakla beklediği NATO zirvesinin ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Başkan Erdoğan’ın da çevrimiçi katılacağı zirveden çıkacak kritik karar araştırılıyor. Peki; NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta?
NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta? NATO üyesi ülkeler hangileri? Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gergin günler nedeniyle gözler NATO zirvesine çevrildi. Liderlerin buluşacağı zirveden çıkacak karar gündeme oturdu. Peki; NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?
NATO zirvesi bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılacaktır.
Bu gerekçeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecektir" denildi. Ancak zirvenin saatine ilişkin bilgi verilmedi.
NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?
ALMANYA (1955)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
ARNAVUTLUK (2009)
BELÇİKA (1949)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
BULGARİSTAN (2004)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
DANİMARKA (1949)
ESTONYA (2004)
FRANSA (1949)
HIRVATİSTAN (2009)
HOLLANDA (1949)
İSPANYA (1982)
İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
KARADAǦ (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)
LÜKSEMBURG (1949)
MACARİSTAN (1999)
NORVEÇ (1949)
POLONYA (1999)
PORTEKİZ (1949)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)
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