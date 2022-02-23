Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü gazeteci, maç yorumcusu ve sunucu Halit Kıvanç’ın sağlık durumu merak edilen konuların başında geliyor. Halit Kıvanç kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte; merak edilen soruların yanıtları!
Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü gazeteci, maç yorumcusu ve sunucu Halit Kıvanç'ın sağlık durumu sorgulanıyor. Var Odası programının sunucusu olan futbol yorumcusu Ertem Şener, Halit Kıvanç için dua istemişti. Peki; Halit Kıvanç kimdir, sağlık durumu nasıl?
HALİT KIVANÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ertem Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Halit Kıvan için dua istedi. Şener paylaşımında "Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. "Mümkün değil şu an" dedi ve ekledi; "Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta" Türkiye'ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim.
Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho'nun çalımları, ne Messi'nin büyük futbolu, ne Ronaldo'nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye'nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam" dedi.
HALİT KIVANÇ KİMDİR?
Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak tanınan Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptıktan sonra Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.
1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.
Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.
Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.
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