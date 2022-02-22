22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ şüphelisinin evinden casus tabancası çıktı

FETÖ şüphelisinin evinden casus tabancası çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
FETÖ şüphelisinin evinden casus tabancası çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda evinde FETÖ'ye ait yayınlar olduğu öğrenilen şüphelinin evinde düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfekle birlikte 'casus tabancası' olarak bilinen 2 de kalem tabanca ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA