SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 22 Şubat vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de 22 Şubat 2022 tarihinde kaç kişi vefat etti? Vaka ve aşılama sayıları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Şubat 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım." dedi.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,87 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 128 bin 369 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
20 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU
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