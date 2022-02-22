Ukrayna nüfusu ne kadar, şehirleri nelerdir? Ukrayna ordusu ne kadar askeri var?

UKRAYNA NE ZAMAN KURULDU?

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Ukrayna'nın batı kısmı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşti ve tüm ülke Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 24 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

UKRAYNA NATO ÜLKESİ Mİ?

Kiev'i yakın bir müttefik olarak gören NATO, 2008'deki bir zirvede Ukrayna'ya üyelik sözü verildi. 14 Haziran 2021'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye olacağını ve bu durumun NATO liderleri tarafından doğrulandığını ifade etti. Ancak Rusya bu karara net bir şekilde karşı çıkıyor ve bunun 'savaş ilanı' olarak değerlendiriyor.