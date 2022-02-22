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Ukrayna nüfusu ne kadar, şehirleri nelerdir? Ukrayna ordusu ne kadar askeri var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Ukrayna nüfusu ne kadar, şehirleri nelerdir? Ukrayna ordusu ne kadar askeri var?

Ukrayna nüfusu ne kadar? Ukrayna ordusu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Rus güçlerinin iki Ukrayna şehrine giriş yapmasının ardından, Rusya Ukrayna savaşı çanları çalmaya başladı. Dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar gelirken Ukrayna hakkında da sorgulama yapılıyor.

Ukrayna nüfusu ne kadar? Ukrayna ordusu ne kadar askeri var? Ukrayna şehirleri ve nüfus bilgileri gündemde sık sık araştırılıyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginliğin sonucunda, Rus askerleri Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk şehirlerine giriş yaptı. Ukrayna hakkında detaylı bilgiler ise haberimizde...

UKRAYNA NÜFUSU NE KADAR?

Ukrayna'da 44.13 milyon nüfus bulunurken sınır ülkesi Rusya'da 144.1 milyon nüfus mevcut. Ukrayna'nın komşuları arasında Rusya, Belarus, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova yer alıyor. Ülkenin güneyinde ise Karadeniz ve Azak Denizi var.

UKRAYNA HAKKINDA

Ukrayna'nın resmi dili Ukraynaca'dır. Bunun yanında Rusça da özellikle doğu ve kuzey Ukrayna'da yaygın olarak konuşulmaktadır.

Ukrayna nüfusunun ortalama yüzde 67.5'i Ukraynaca konuşurken yüzde 29.6'sı Rusça konuşmaktadır. Ancak çoğu Ukraynalı Rusçayı ikinci dil olarak bilmektedir. Ek olarak, Ukrayna'nın belirli bölgelerinde "Surzhyk" denilen Rusça ve Ukraynacanın entegre olduğu bir konuşma tarzı görülmektedir.

UKRAYNA NE ZAMAN KURULDU?

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Ukrayna'nın batı kısmı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşti ve tüm ülke Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 24 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

UKRAYNA NATO ÜLKESİ Mİ?

Kiev'i yakın bir müttefik olarak gören NATO, 2008'deki bir zirvede Ukrayna'ya üyelik sözü verildi. 14 Haziran 2021'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye olacağını ve bu durumun NATO liderleri tarafından doğrulandığını ifade etti. Ancak Rusya bu karara net bir şekilde karşı çıkıyor ve bunun 'savaş ilanı' olarak değerlendiriyor.

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