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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihraç davalarıyla ilgili yeni düzenleme teklifi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan ihraç davalarıyla ilgili yeni düzenleme teklifi

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK’dan ihraç edilen askerlerin, idare mahkemelerinde açtığı iptal davaların daha hızlı görülmesi için hazırladığı yasa teklifi tasarısını tamamladı. Adalet Bakanlığı’na sunulması beklenen 4 maddelik yasa tasarısında, general ve amiraller hakkındaki kararların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülmesi tavsiye edilirken, diğer tüm uyuşmazlıkların Ankara İdare Mahkemeleri’nde görülmesini içeriyor.

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