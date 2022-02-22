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MSB'den Doğu Akdeniz'de nefes kesen eğitim

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Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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MSB’den Doğu Akdeniz’de nefes kesen eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Şehit Deniz Piyade Astsubay Çavuş Deniz Muyan Fiilî Silah Atış Eğitimleri'nden görüntüler paylaştı.

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