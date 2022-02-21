Başkan Erdoğan’dan Senegal mesajı: Dostluğumuzu her alanda güçlendirmek istiyoruz

"ŞİRKETLERİMİZİN BAŞARISI ÜLKEMİZ AÇISINDAN DA BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIDIR"

Başkan Erdoğan, Senegallilerin bu süreçte kendileriyle aynı hissiyatı, aynı güçlü iradeyi paylaşmalarının, başarılarında kritik rol oynadığını düşündüğünü belirterek, "Bilhassa Değerli Dostum Macky Sall'in Türkiye ile iş birliğine verdiği önemi takdir ve memnuniyetle karşılıyorum. Nitekim son bir yılda Sayın Cumhurbaşkanı Macky Sall ile üçü yüz yüze olmak üzere toplam dört görüşme yapma fırsatı bulduk. Böylece ülkelerimiz arasında yeni iş birliği alanlarını tespit ederken, imzaladığımız anlaşmalarla ahdi altyapımızı daha da güçlendirdik. Ocak 2020'de yaptığım ziyarette akdedilen yedi anlaşma, iki ülke arasındaki potansiyeli gösteren önemli bir işarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Senegal dostluğunun müspet yansımalarını, başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere pek çok alanda memnuniyetle müşahede ettiklerini ifade eden Erdoğan, Senegal Blaise Diagne Uluslararası Havaalanı'nın inşası ve işletilmesi, Dakar'da inşa edilen kongre merkezi, kapalı spor salonu, 50 bin kişilik stadyum ile diğer altyapı projelerinin, Türkiye'nin Senegal'in ekonomik inkişafına verdiği desteğin somut örnekleri olduğunu belirtti.

"Yükselen Senegal Planı"nda da aktif rol alan Türk firmalarının, üstlendikleri projeleri başarıyla tamamladıklarını aktaran Erdoğan, "Şirketlerimizin başarısı ülkemiz açısından da büyük bir gurur kaynağıdır." vurgusunu yaptı.

"İKİLİ TİCARETİMİZİ, ORTAK HEDEFİMİZ OLAN 1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

İkili ticaretin küresel ekonomide yaşanan sarsıntılara rağmen artmaya devam ettiğini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretinin yüzde 5,3 daraldığı 2020 yılında ikili ticaretimizde 380 milyon doları aştık. 2021 yılında ise ticaret hacmimizde tarihi bir rekora imza atarak 540 milyon dolar rakamını yakaladık. Önümüzdeki dönemde ikili ticaretimizi, ortak hedefimiz olan 1 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz. Son yıllarda, gerçeğe dönüştürdüğümüz diğer hedeflerimiz gibi inşallah bu hedefimize de ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Öte yandan Senegal'le çok boyutlu ilişkilerimizin sadece ekonomi ve ticaret parantezine sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Bölgesinin parlayan yıldızı olan Senegal'i büyük bir potansiyele sahip, Kıta'nın geçmişine olduğu gibi geleceğine de damga vuracak lider bir ülke olarak değerlendiriyoruz."