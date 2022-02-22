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Son dakika: Dışişlerinden Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasıyla ilgili açıklama: Açık bir ihlal

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Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: Dışişlerinden Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasıyla ilgili açıklama: Açık bir ihlal

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tanıma kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğu belirtildi.

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