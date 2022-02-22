Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı heyecanla bekleniyor. Geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan Çanakkale Köprüsü'nün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı neresi? İşte cevaplar...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır."