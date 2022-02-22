Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı neresi?
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için geri sayım başladı. 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ve güzergah bilgisi merak ediliyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı neresi? İşte son gelişmeler...
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı heyecanla bekleniyor. Geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan Çanakkale Köprüsü'nün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı neresi? İşte cevaplar...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır."
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 18 Mart Cuma günü açılması bekleniyor. 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklandı.
ULAŞIMDAKİ ENTEGRASYON, KALİTEYİ ARTIRACAK
Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.
SEYİT ONBAŞI'NIN TOP MERMİSİ ZİRVEYE YERLEŞTİRİLECEK
318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş firması tarafından Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü hariç olmak üzere otoyol kesimi ve yaklaşım viyadüklerinin tamamı aşınma (BSK) seviyesinde tamamlanırken, asma köprüdeki üst yapı imalatları gerçekleştiriliyor.
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.
Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.
"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.
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- Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı neresi?
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