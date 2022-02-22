Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu...
Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğunun hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta 'maske zorunluluğu' ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte son gelişmeler...
Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından "maske zorunluluğu" ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maske zorunluluğu' ile ilgili detaylara da değinmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler maske yasağına çevrildi. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte haberin detayları..
MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gelen soruya yanıt verdi.
Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Gelecek hafta (Bu hafta) çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."
AÇIK ALANLARDA MASKE KALKACAK MI?
Cadde, sokak, park, kafe ve restoranların bahçeleri başta olmak üzere tüm açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde.
Aslında bu yasak fiilen kalkmış durumda. Bu konuda bir denetim uygulanmıyor ve vatandaşlar açık havada maskesiz dolaşabiliyor. Yapılacak düzenleme ile açık havadaki yasak resmen de kaldırılmış olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor'a katılan Ayşe Yüksel hayat hikayesi!
- Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu...
- Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Mister Maker (Bay Becerikli) son durum nedir?
- TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları!
- İkinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre suya ve toprağa ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
- Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı?
- Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?
- EYT için komisyon kuruluyor! EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
- MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ geç başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
- Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...
- Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber hangi şehirlerde var?
- Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?