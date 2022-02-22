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Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu...

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Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu...

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğunun hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta 'maske zorunluluğu' ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte son gelişmeler...

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından "maske zorunluluğu" ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maske zorunluluğu' ile ilgili detaylara da değinmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler maske yasağına çevrildi. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte haberin detayları..

MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gelen soruya yanıt verdi.

Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Gelecek hafta (Bu hafta) çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

AÇIK ALANLARDA MASKE KALKACAK MI?

Cadde, sokak, park, kafe ve restoranların bahçeleri başta olmak üzere tüm açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde.

Aslında bu yasak fiilen kalkmış durumda. Bu konuda bir denetim uygulanmıyor ve vatandaşlar açık havada maskesiz dolaşabiliyor. Yapılacak düzenleme ile açık havadaki yasak resmen de kaldırılmış olacak.

KAPALI ALANLARDA DEVAM

Bunun dışında toplu taşım araçları, uçak, tren, otobüs, AVM'ler, tiyatro sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

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