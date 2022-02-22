Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından "maske zorunluluğu" ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maske zorunluluğu' ile ilgili detaylara da değinmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler maske yasağına çevrildi. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte haberin detayları..

MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gelen soruya yanıt verdi.

Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi: