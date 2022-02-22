Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Mister Maker (Bay Becerikli) son durum nedir?
Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Bay Becerikli son durum nedir? Çocukların sevdiği karakterlerden birisi olan Phil Gallagher yani Bay Becerikli'nin ölüp ölmediği merak edilen konulardan birisi oldu. Bay Becerikli karakterini canlandıran Phil Gallagher'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki; Bay Becerikli kimdir, öldü mü?
Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Bay Becerikli son durum nedir? Mister Maker olarka tanınan Bay Becerikli, çocukların ve ebeveynlerin sevdiği fenomenlerden birisi olarak biliniyordu. Bay Becerikli ya da orijinal adıyla Mister Maker, 23 Şubat 2008'de yayınlanan bir eğlence belgeselidir.
BAY BECERİKLİ ÖLDÜ MÜ?
Bay Becerekli karakterini canlandıran Phil Gallagher'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.
BAY BECERİKLİ KİMDİR?
Bay Becerikli ya da orijinal adıyla Mister Maker, 23 Şubat 2008'de yayınlanan bir eğlence belgeselidir. Çocuklara hitap eden program 3 sezon olarak toplamda 60 bölüm şeklinde yayınlanmıştır. Programda Bay Becerili karakterine Phil Gallagher hayat vermiştir. Programda çocuklar, Bay Becerikli'den yardım alır.
Phil Gallagher, 3 Mart 1977 yılında Birleşik Krallık Gillingham'da dünyaya geldi.
Phil Gallagher, Mister Maker'ın baş karakterini oynadıktan sonra tanınmıştır.
Phil Gallagher sunuculuk kariyerine BBC Radio Kent'te sunucu ve spor muhabiri olarak başlamıştır. Playhouse Disney'de oyuncu ve kuklacı olarak çalışan Gallagher, karakterlerin seslendirmesini de yapmıştır.
2003 ila 2005 yılları arasında GMTV'de Diggin' IT isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Gallagher, daha sonra birçok projede yer almıştr.
Genellikle pandomimlerde sahne alan Gallagher 2006 yılında Winchester'daki Theatre Royal'de Aladdin'de Wishee Washee olarak göründü. 007'de yine Winchester'daki Theatre Royal'de Jack and the Beanstalk'ta Jack'in erkek kardeşi olarak göründü.
2009'da Gallagher, Mister Maker'daki rolüyle BAFTA Çocuk Ödülleri'ne En İyi Sunucu olarak aday gösterildi.
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