Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Mister Maker (Bay Becerikli) son durum nedir?

Phil Gallagher sunuculuk kariyerine BBC Radio Kent'te sunucu ve spor muhabiri olarak başlamıştır. Playhouse Disney'de oyuncu ve kuklacı olarak çalışan Gallagher, karakterlerin seslendirmesini de yapmıştır.

2003 ila 2005 yılları arasında GMTV'de Diggin' IT isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Gallagher, daha sonra birçok projede yer almıştr.

Genellikle pandomimlerde sahne alan Gallagher 2006 yılında Winchester'daki Theatre Royal'de Aladdin'de Wishee Washee olarak göründü. 007'de yine Winchester'daki Theatre Royal'de Jack and the Beanstalk'ta Jack'in erkek kardeşi olarak göründü.

2009'da Gallagher, Mister Maker'daki rolüyle BAFTA Çocuk Ödülleri'ne En İyi Sunucu olarak aday gösterildi.