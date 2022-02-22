Manisa'da Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi
GÜNDEM AA
Manisa'nın Salihli ilçesinde, aralarında Roma dönemine ait "Eros" figürlü kabartma ve sütun parçalarının da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.
Sart Mahallesi'nde yaşayan S.B'nin evinde ve eklentilerinde tarihi eser niteliğinde kalıntıların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.
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