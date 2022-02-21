Meteoroloji’den sağanak yağış ve kar açıklaması! O bölgeye fırtına uyarısı | İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye yeni hafta ile bir kez daha yağmurlu havaların etkisi altına giriyor. Yağmur ve kar yağışı yeniden yurdun büyük bir bölümünde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde hangi illere yapmur yağacağı açıklandı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak?