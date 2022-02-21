Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar açıklaması! O bölgeye fırtına uyarısı | İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yeni haftada birçok il için sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış görüldü. Meteoroloji uzmanları yaptıkları açıklamalarda Ege, Akdeniz ve Karadeniz için sağanak yağış, Akdeniz'e ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Türkiye yeni hafta ile bir kez daha yağmurlu havaların etkisi altına giriyor. Yağmur ve kar yağışı yeniden yurdun büyük bir bölümünde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde hangi illere yapmur yağacağı açıklandı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak?
İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu....
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta başından itibaren yağışların 1 hafta boyunca yurt genelinde yer yer etkili olacağını söyledi.
Çelik açıklamasında, "Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar göreceğiz. Genellikle hafif şekilde. Akdeniz Bölgesi'nde orta kuvvetli diyebiliriz." dedi.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Salı ve çarşamba gününden sonra ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Cengiz Çelik, yağışlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Bu yağışlar özellikle batı ve güney bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olacak. Geneli yağmur şeklinde, yağmur ve sağanak şekilde görülecek. Perşembe günü için sıcaklığın biraz düşmesi ile birlikte iç kesimlerdeki yağışlar da yine karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek gibi görünüyor."
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN MESAJ
Pazartesi günü İstanbul ve Ankara için yağış beklenmiyor. Ancak salı gününden sonra hem İstanbul hem Ankara'da 4 gün boyunca yağış görülecek.
İzmir'de ise yarından itibaren 4 gün boyunca aralıklarla yağmur devam edecek.
METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI
İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
21 ŞUBAT PAZARTESİ
Haftanın ilk gününde İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz bölgesinde ise kar var. Kar yağışının Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde etkili olacağı belirtiliyor.
BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VAR, PERŞEMBE KARA DÖNECEK
Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de yağış yurdun birçok bölgesinde devam edecek.
22 Şubat Salı günü Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışın çok kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü yağışlar devam edecek.
Perşembe günü ise Ege'nin iç kesimlerinde yağışların kara dönmesi bekleniyor.
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