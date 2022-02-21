Son dakika: Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’den ortak basın toplantısı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İki yıllık bir aradan sonra Dakar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu benim Senegal'e beşinci gelişim. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına, şahsıma heyetime gösterdikleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum. Şubat ayı itibariyle Afrika Birliği Dönem Başkanlığını devralmış olan dost ve kardeş ülke Senegal'e başarılar diliyorum" diye ekledi.

İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul edilen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika'yla ilişkiler bakımından bir yol haritası belirlendiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini tüm veçheleriyle ele aldık. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı bir kez daha ifade ettik" açıklamasında bulundu.

"Ziyaretim vesilesiyle, Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine yarın değerli kardeşimle birlikte iştirak edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmiş olmasıyla da ayrıca iftihar ediyorum. Senegal Millî Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olarak yakaladığı büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.