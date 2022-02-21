Sağlık Bakanı Koca’dan Aziz Sancar paylaşımı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Turkovac hakkında yorumunu paylaştı. Bakan Koca’nın videolu paylaşımında Sancar, “Şu andaki veriler TURKOVAC'ın çalıştığını, etkili olduğunu gösteriyor. Bana sorarsanız 3'üncü doz aşı olarak isteyen Turkovac'ı kullansın.” İfadesini kullanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Turkovac yorumunu paylaştı.
Bakan Koca'nın videolu paylaşımında Prof. Dr. Aziz Sancar şu ifadeleri kullanıyor:
Turkovac aşısı duyduğum kadarıyla etkileyici ve koruyucu. Dünyaca kabul edilmesi için neşredilmesi bekleniyor.
Fakat şu anki veriler Turkovac'ın çalıştığını ve etkili olduğunu gösteriyor. Bana sorarsanız isteyen Turkovac kullansın üçüncü aşı olarak.
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