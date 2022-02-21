Sağlık Bakanı Koca’dan Aziz Sancar paylaşımı

Bakan Koca'nın videolu paylaşımında Prof. Dr. Aziz Sancar şu ifadeleri kullanıyor:

Turkovac aşısı duyduğum kadarıyla etkileyici ve koruyucu. Dünyaca kabul edilmesi için neşredilmesi bekleniyor.

Fakat şu anki veriler Turkovac'ın çalıştığını ve etkili olduğunu gösteriyor. Bana sorarsanız isteyen Turkovac kullansın üçüncü aşı olarak.