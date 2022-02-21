CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal S-400 sorusu! Kimin için kullanacağız?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu söyleşide S-400 hava savunma sistemi ve Suriye konusunda değerlendirmeler yaptı. Kılıçdaroğlu, S-400'lerin ne için alındığını bilmediğini ve gereksiz bulduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili sözleri de, iktidara gelmeleri halinde bölgeden ayrılma kararı alacakları şeklinde yorumlandı.